انخفاض اسعار النفط العالمية دون 80$ للبرميل للمرة الاولى منذ يناير 2022



انخفاض اسعار النفط العالمية دون 80$ للبرميل للمرة الاولى منذ يناير 2022
2022/12/07 | 10:25 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تراجعت أسعار النفط، في التعاملات المسائية بأكثر من 3%، وانخفض خام “برنت” دون مستوى 80 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 يناير 2022.

وتراجعت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” بنسبة 3.35% إلى 79.91 دولار للبرميل.

وفيما تم تداول العقود … Readmore

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