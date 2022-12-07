بولندا توافق على عرض ألماني بنصب بطاريات صواريخ باتريوت على أراضيها

2022/12/07 | 10:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وارسو الثلاثاء قبولها العرض الذي طرحته برلين قبل أسبوعين بنصب بطاريات صواريخ باتريوت في بولندا، وذلك بعد أن كانت الحكومة البولندية قد رفضت هذا العرض واقترحت على نظيرتها الألمانية إرسال هذه المنظومة الدفاعية إلى أوكرانيا.وقال وزير الدفاع البولندي … Readmore

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