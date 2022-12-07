في إيران… الصواريخ والمسيّرات لا تطعم خبزا

2022/12/07 | 10:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: خيرالله خيرالله أخيرا، استفاق الغرب على صواريخ إيران ومسيّراتها، كما استفاق على الأزمة الداخلية التي تعاني منها “الجمهوريّة الإسلاميّة” وهي أزمة مرتبطة بنظام لم يستطع أن يكون متصالحا مع...أكمل القراءة ←

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