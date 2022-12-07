الجواز الدبلوماسي…هدايا بابا نؤيل للفانشيستات

2022/12/07 | 10:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش حاولت عقولنا البسيطة أن تستوعب العلاقة بين منح جوازات دبلوماسية لِعارضات أزياء ونجمات تيك توك وفانشيستات، أو على الأقل تفهّم العلاقة بين الواقعين دون التوصّل إلى نتيجة،...أكمل القراءة ←

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