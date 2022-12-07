قانون حرية الصحافة يتحول الى دكتاتورية ويحمي الفاسدين

2022/12/07 | 10:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد التونسي ” تنص المادة 19 من العهد الدولي: «لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة وأنه لكل إنسان حق في حرية التعبير.ويشمل هذا الحق حريته في التماس...أكمل القراءة ←

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