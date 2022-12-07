مصيدة للموت في العراق .. كارثة تهز العالم | تقرير

2022/12/07 | 10:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا ولم تقف مخاطر الإرهاب عند حد إزهاق الأرواح وتدمير البنى التحتية فحسب، بل تركت مخلفاتها الحربية واستخدام الأسلحة الكيميائية أثرا خطيرا على البشرية صحيا، إذ كشفت تقارير رسمية عن نسب انتشار السرطانات المرتفعة والتشوهات الخلقية.تقرير – ناجي أبو لوز

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