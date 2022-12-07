سلاح كيماوي محرم دوليا في العراق .. الأمم المتحدة تفضح المستور | تقرير

2022/12/07 | 10:48 - المصدر: قناة التغيير

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كشف فريق أممي مختص بالبحث عن جرائم ارتكبها تنظيم داعش إبان سيطرته على مناطق واسعة في العراق، كشف أدلة دامغة حول استخدام التنظيم الإرهابي الأسلحة الكيميائية والتي تسببت بانتشار أمراض مسرطنة وتشوهات خلقية، كما كشف التقرير عن وجود جهات دعمت قيادات التنظيم في تصنيع السلاح الكيميائي الذي تسبب بارتفاع الأمراض بين الأطفال حديثي الولادة خاصة التشوهات والسرطانات.تقرير – ناجي أبو لوز

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