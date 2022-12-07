لن تصدق وجود هذه المقبرة في العراق | تقرير

2022/12/07 | 10:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي بغداد ..



وبالقرب من نهر تصب فيه مياه ثقيلة ووسط النفايات توجد مقبرة لحديثي الاطفال بمنطقة الزعفرانية ..



الدفن فيها يتم بطريقة غير نظامية كما يقول اهالي المنطقة الذين طالبوا بإيجاد حل لها.تقرير – بدر الركابي

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