2022/12/07 | 10:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TOzgEDvdGFs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون حرية التعبير.. جدل نيابي ومخاوف من تكميم الافواه - عشرين - حلقة ٦٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قانون حرية التعبير.. جدل نيابي ومخاوف من تكميم الافواه - عشرين - حلقة ٦٣) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).