رغم إلغاء قانون تجريم

2022/12/07 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات الكويتية عن إبعاد آلاف المتحولين جنسيا والمتشبهين بالنساء عن ⁧الدولة منذ بداية عام 2022.

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