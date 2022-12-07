مقتل واصابة 4 اشخاص بنزاع عشائري

2022/12/07 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمقتل شخص وإصابة 3 اخرين بنزاع عشائري مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاع عشائري مسلح أودى بحياة شخص وإصاب 3 اخرين بإطلاقات نارية في مدينة الصدر شرقي بغداد".

واضاف أنه "تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

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