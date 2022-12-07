وفاة ضابط رفيع في الجيش العراقي

2022/12/07 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي أمر اللواء الثاني في الفرقة الاولى العميد الركن محمد صالح الكروي، اليوم الاربعاء، اثر نوبة صحية .





وذكر مصدر لـ (بغداد اليوم) ان "أمر اللواء الثاني الفرقة الاولى العميد الركن محمد صالح الكروي تعرض الى نوبة قلبية، ادت الى وافته على الفور".

يذكر ان الكروي قاد العديد من المعارك في الحرب ضد تنظيم داعش، ونفذ عمليات الإرادة الصلبة في مراحلها كافة لتحرير المناطق من فلول الارهاب بالموصل .





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