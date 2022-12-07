مصطحباً معه حالة ممطرة.. منخفض تركي يقتحم سماء العراق

2022/12/07 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء، أن العراق يمر بمنخفض جوي، وأنه سيكون هنالك سقوط للأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، إنه "بدأت نماذج الطقس تستشعر حالة جوية ممطرة ذات طابع شتوي يبدأ تأثيرها نهاية الاسبوع المقبل"، مبيناً أن "هناك منخفض جوي شمالي عبر تركيا يتعمق نحو العراق وشمال السعودية يتلقى دعما سطحيا لتتشكل حالة جوية ممطرة".

وأضاف التميمي أنه "بحسب المعطيات الحالية في حال ثبات التوقعات ستكون اغلب المناطق تحت تأثير الامطار خلال الأيام القليلة المقبلة".

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