كربلاء.. القبض على 31 اجنبيا مخالفا لشروط الاقامة

2022/12/07 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الأحوال المدنية

والجوازات والإقامة، القبض على 31

اجنبيا مخالفا لشروط الاقامة في كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انها "بعد التحري والمتابعة

بشكل دقيق تمكن قسم شؤون

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