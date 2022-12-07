"قبل فوات الأوان".. رئيس إيران الأسبق يحث الحكومة على التعاون مع مطالب المحتجين

2022/12/07 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، حكومة بلاده الحالية على مد يد التعاون تجاه المحتجين وسط المظاهرات المستمرة على مستوى البلاد والتي تمثل أكبر تحد لإيران منذ عقود.

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