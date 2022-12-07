2022/12/07 | 11:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DUo6hi-Zx2I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء خارجية العراق والأردن ومصر) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء خارجية العراق والأردن ومصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).