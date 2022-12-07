وزير الخارجية: مؤتمر بغداد سيعقد في عمان لمناقشة المشاريع الاقتصادي

2022/12/07 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، ان مؤتمر بغداد بنسخته الثانية سينعقد في العاصمة الأردنية عمان في العشرين من شهر كانون الأول الحالي.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني ايمن الصفدي إن "مؤتمر بغداد بنسخته الثانية الذي سينعقد في العاصمة الأردنية عمان في 20 من الشهر الجاري".

وأضاف، أن "آلية العمل الثلاثي بين الدول الثلاث تستند للعمل المشترك"، مشيرا الى ان "التحديات المشتركة التي نواجهها تتطلب تعاونا مشتركا".

ولفت الى ان "السياسة الخارجية العراقية تهتم بتقوية العلاقات مع دول الجوار".

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