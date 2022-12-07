سارقا أموال الزائرين في مدينة الكاظمية بقبضة الأمن

2022/12/07 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاث مطلوبين بتهم القتل والسرقة في العاصمة.

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