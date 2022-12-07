صورة لوزير العمل مع سيدة عراقية تثير ضجة واسعة لدى رواد

2022/12/07 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اثارت صورة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون الصورة التي كانت تضم الوزير وشخصية نسوية، التي نشرت الصورة على حسابها في تيك توك، قائلة: "زرت اليوم معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ احمد الاسدي وتحدثت معه حول رواتب الرعاية والعاطلين من خلال توفير فرص العمل لهم كذلك شمول اكبر عدد ممكن من العوائل الفقيرة ".

وتساءل الناشطون عن منصب الشخصية وصفتها والتحدث عن هذه الفئات، فيما تلقى الامر تعليقات تهكمية من قبل مرتادي التواصل الاجتماعي.

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