2022/12/07 | 12:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت الشرطة الألمانية، الأربعاء، عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان، حسبما أعلن مدعون فدراليون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا.. تفكيك "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف خططت لهجوم على البرلمان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا.. تفكيك "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف خططت لهجوم على البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).