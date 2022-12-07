القطاع العام العراقي.. رياض محمد

2022/12/07 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب رياض محمد:

يدور حديث كثير عن تضخم وترهل القطاع العام العراق.

اليوم انتابني الفضول وقررت مقارنته بالقطاع العام مختلف دول العالم.

اولا القطاع العام العراقي يحتل مرتبة متقدمة جدا من حيث الحجم النسبي الى مجموع القوى العاملة ب 37%.

بالمقارنة مع دول الجوار مثلا نجد ان السعودية تقترب من العراق ب 35% و ايران 18% وتركيا 15% و الاردن 24% و الكويت 18%.

هذا يعني ان القطاع العام العراقي متضخم حقا لكنه ليس بالسوء الذي يصور.

وحتى بالمقارنة مع دول اخرى: امريكا 13% و بريطانيا 21% و الامارات 10% و اليابان 7% والمانيا 12% وفرنسا 20% ومصر 26% والصين 28%,

سنجد ان دولة مثل فرنسا فيها خمس القوى العاملة تعمل في القطاع العام.

ما يحتاجه القطاع العام – فيما يخص حجمه المتضخم – هو استشارة من شركة عالمية مرموقة تدرس اوضاعه واوضاع العراق لمدة معقولة – سنة مثلا – والخروج بتوصيات لتخفيض او الغاء بعض الدوائر والوزارات.

الكلام الكثير الذي ينتقد المواطن العراقي لانه يريد الوظيفة العامة –

فيه بعض التجرد المبالغ به عن واقع الامور في العراق وفي العالم ايضا.

جدير بالذكر ان هناك ارقام اخرى لدول اخرى تثير التعجب مثل كوبا 77% والهند 3% وسنغافورة 2%.

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