2022/12/07 | 12:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي، الثلاثاء، 7 كانون الاول، 2022،...

ظهرت المقالة وزير الخارجية الأردني: العراق حقق نصرا تاريخيا على داعش أولاً على المسلة.

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