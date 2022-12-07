بلاسخارت: المرجع الأعلى السيد السيستاني يؤكد على التعايش السلمي للمكونات في العراق

2022/12/07 | 12:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، 7 كانون الاول،...

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