2022/12/07 | 12:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلـنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، اطلاق ملحق راتب المعين المتفرغ الدفعة 11 للمستفيدين في بغداد والمحافظات لشهر تشرين الثاني الجاري.وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة احمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق الدفعة الحادية عشر من راتب المعين المتفرغ المركز الخبري الوطني.

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