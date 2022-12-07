2022/12/07 | 12:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، بيانا بعد لقاء السيد السيستاني بممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت.وقال مكتب السيد السيستاني البيان ، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد لقاء بلاسخارت..



مكتب السيد السيستاني يصدر بيانا المركز الخبري الوطني.

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