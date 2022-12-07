بكين تحذر من خدع واشنطن بخصوص تهويل الخطر العسكري الصيني

2022/12/07 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت الصين، تقريرا لوزارة الدفاع الأميركية ذكر أن حجم الترسانة النووية لبكين سيزداد بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول 2035، معتبرة ذلك “تكهنات لا أساس لها” واتهمت واشنطن بـ”تضخيم” الخطر العسكري، الذي تمثله الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم.وكانت وزارة … Readmore

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