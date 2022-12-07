2022/12/07 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، أن التنوع في العراق مصدر إثراء للمجتمع، منوّهاً إلى أن كركوك “عراق مصغر”، يعد النجاح فيها نجاحاً في عموم العراق.وقال عمار الحكيم خلال لقائه جمعاً من شيوخ ووجهاء عشيرة البو خمرة ومحافظة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: كركوك “عراق مصغر” والنجاح فيها يعد نجاحاً في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: كركوك “عراق مصغر” والنجاح فيها يعد نجاحاً في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).