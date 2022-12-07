رئيس الجمهورية يزور البصرة للاطلاع على واقعها الخدمي والامني

2022/12/07 | 12:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر اليوم الاربعاء بان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وصل محافظة البصرة للاطلاع على واقعها الخدمي والامني.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وصل محافظة البصرة على رأس وفد وزاري للاطلاع على واقعها الخدمي والامني”.

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