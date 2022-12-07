الجزيرة النت يستطلع الآراء بشأن سجن ناشط عراقي ومناقشة البرلمان قانون حرية التعبير

2022/12/07 | 12:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع مناقشة البرلمان العراقي قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن على ناشط بتهمة الإساءة للحشد الشعبي؛ مما دفع التيار المدني للخوف من عودة النظام التسلطي.

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