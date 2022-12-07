شاهد لحظة وصول بلاسخارت لمنزل السيستاني في النجف

2022/12/07 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جنين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، ما دار في لقائها مع المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في محافظة النجف.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بعد اللقاء : “ناقشنا أهمية حكمة المرجع الأعلى ودعمه للتعايش السلمي”.

وأضافت : “أن المرجع السيستاني يؤكد على التعايش السلمي لجميع المكونات في العراق”.

وتابعت ، “هناك قيمة كبيرة في لقائنا مع المرجع السيستاني، وممتنون على اللقاء”.

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