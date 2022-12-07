ألمانيا تعتقل مجموعة إرهابية بتهمة التخطيط لمهاجمة البرلمان

2022/12/07 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت الشرطة الألمانية، الأربعاء، عمليات دهم في أنحاء البلاد، واعتقلت 25 شخصاً من أفراد «مجموعة إرهابية» من اليمين المتطرف، يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان، حسبما أعلن مدعون فيدراليون.وقال المدعون في بيان إن أفراداً ينتمون إلى حركة «مواطني الرايخ» يشتبه في «قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة».

أ ف ب

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