2022/12/07 | 12:56 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لافروف: عام 2008 اقترحنا توقيع اتفاقية للأمن الأوروبي لكن الغرب رفض ذلك بشكل وقح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/07 | 12:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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