تقرير يكشف عن إستخدام داعش أسلحة كيميائية في العراق وسوريا

2022/12/07 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد سنوات على دحر عصابات داعش الإرهابية تتوالى الحقائق التي تكشف خفايا وأسرار تحرّكات الإرهابيين إبان سيطرتهم على بعض المناطق في العراق وسوريا وخصوصا فيما يتعلّق بالأسلحة التي كان يستخدمها عناصر داعش في عمليّاتهم الإرهابية.

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