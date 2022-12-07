العمل تعلن عن إطلاق ملحق الدفعة الـ11 من راتب المعين المتفرغ 

2022/12/07 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلـنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عن اطلاق ملحق راتب المعين المتفرغ الدفعة الحادية عشر للمستفيدين في بغداد والمحافظات لشهر تشرين الثاني الجاري.وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة احمد هادي بنيه في بيان ان "الهيئة اكملت الإجراءات الفنية والمالية ‏لاطلاق ملحق راتب المعين المتفرغ ‏الدفعة الحادية عشر لشهر تشرين الثاني الجاري لسنة ٢٠٢٢ للمستفيدين الذين اكملوا اجراءات المشاهدة السنوية ولم تظهر اسماءهم ضمن الدفعة الحادية عشر وللمصدرين بطاقات ماستر كارد الجديدة". ودعا بنيه المستفيدين والمستفيدات الى "التوجه الى المنافذ ‏المعتمدة من قبل مصارف ‌‏(الرافدين، والرشيد، وآشور) لاستلام مستحقاتهم بعد اكمال ‏الاجراءات وتبليغهم من قبل المصارف".

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