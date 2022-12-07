2022/12/07 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل سماحة السيد السيستاني (دام ظله)

قبل ظهر اليوم السيد ميغيل أنخيل

موراتينوس وكيل الأمين العام للأمم

المتحدة المكلف بوضع خطة عمل المنظمة

الدولية لحماية المواقع الدينية بعد

الهجمات التي تعرضت لها ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان مكتب المرجع السيستاني بخصوص استقبال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان مكتب المرجع السيستاني بخصوص استقبال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).