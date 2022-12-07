وكيل غوتيريش: قدمنا للمرجع الأعلى خطة لحماية المواقع الدينية

2022/12/07 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان صحفي | حول لقاء الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات والممثلة الخاصة للأمين العام في العراق

بآية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني

النجف الأشرف، العراق

7 كانون الأول 2022

تشرف الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات السيد ميغيل أنخيل موراتينوس برفقة الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس-بلاسخارت بمقابلة آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني يوم 7 كانون الأول 2022 في النجف.

وأشاد الممثل السامي موراتينوس بحكمة سماحة السيد السيستاني وتعاطفه.



وعبر عن مدى تأثره بنهج سماحته المعتدل ونداءاته المستمرة بأن يسود الاحترام المتبادل والوحدة دعماً للتنوع والتعايش السلمي.

وتبادل الممثل السامي وسماحة السيد السيستاني الآراء حول أهمية الحوار بين الأديان وداخل الدين الواحد وهو أمر في صميم ولاية تحالف الأمم المتحدة للحضارات، مستذكرين اللقاء الذي جمع سماحة السيد وقداسة البابا فرانسيس في 6 آذار 2021.

كما قدم الممثل السامي موراتينوس "خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية: الوحدة والتضامن من أجل عبادة آمنة وسلمية"، والتي تم وضعها عام 2019 بعد هجمات كرايستشيرش في نيوزيلاندا.



وفي العراق أيضاً، عانى المصلّون والأماكن المقدسة أشد المعاناة.

وخطة العمل هذه هي دعوة عالمية للالتفاف حول أبسط المبادئ الإنسانية، التعاطف والتسامح، لضمان السماح للناس بممارسة عقائدهم وشعائرهم الدينية بسلام.



ولهذا الغرض، فمن الضروري أن تكون المواقع الدينية وأماكن العبادة والتأمل ملاذاً آمناً حقيقياً.

وعقب إطلاقها في 2019، قدّم الممثل السامي خطة العمل لقداسة البابا فرانسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.



وقال السيد موراتينوس أنه باجتماع اليوم، تم إشراك ثلاثٍ من القيادات الدينية الكبرى الممثلة في الفاتيكان والقاهرة والنجف.



وعبر الممثل السامي عن تعاونه ودعمه الكاملين لأي جهد يسهم في بناء مجتمع مسالم وعادل ومتماسك يقوم على الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية.

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