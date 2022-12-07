محكمة السليمانية تغلق قضية مقتل فتى تعرض للتعذيب في ظروف غامضة

2022/12/07 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بأن محكمة السليمانية أصدرت أمرا بإغلاق ملف مقتل الفتى "سهند احمد" الذي توفي بظروف غامضة اثناء إعتقاله في مركز شرطة المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة السليمانية أغلقت ملف مقتل الفتى سهند احمد الذي توفي بظروف غامضة دون معرفة الكثير من التفاصيل من قبل الجهات المعنية".

واشار الى أن "عائلة الفتى هددت بنقل القضية الى محكمة اخرى للوقوف على ملابسات الوفاة".

من جهته، كشف محامي القضية أحمد محمد لـ (بغداد اليوم)، أن "عائلة المتوفي لديهم تقارير طبية وادلة ومقاطع فيديو تثبت مقتل الفتى جراء التعذيب العنيف والضربة في الرأس اثناء اعتقاله من قبل خمسة افراد للشرطة في مركز الشرطة بسرجنار غربي السليمانية".

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