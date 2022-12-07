الأمن الوطني يطيح بـ 16 متهماً بتجارة المخدرات في 7 محافظات

2022/12/07 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاربعاء، من إلقاء القبض على 16 متهماً بتجارة المخدرات في مناطق متفرقة من البلاد.وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في إطار عملياته المستمرة لمكافحة تجارة المخدرات، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة، من إلقاء القبض على 16 متهماً يتاجرون بالمواد المخدرة في محافظات بغداد، والبصرة، وبابل، والنجف الأشرف، والأنبار، وذي قار، والقادسية صادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض".

واضاف أنه "تم ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة"، مشيرا الى أنه "قد تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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