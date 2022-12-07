حقيقة صدور أمر أستقدام بحق

2022/12/07 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاعلامي والمتحدث باسم الحكومة السابقة احمد الملا طلال، اليوم الاربعاء، عن حقيقة أمر أستقدامه بتهمة تورطه بـ "سرقة القرن".

وكتب الملا طلال في منشور عبر صفحته بالفيسبوك تابعتها (بغداد اليوم) انه "لا صحة لصدور أمر أستقدام بحقي على خلفية حلقات "سرقة القرن".

واوضح ان "آخر حلقة عرضتها حول " سرقة القرن" كانت قبل يومين فهل تكفي مدة ٤٨ ساعة، للتفكير واتخاذ قرار اخذ المبلغ من عدمه؟".

وكانت وسائل اعلام قد تداولت في وقت سابق من اليوم الاربعاء، انباء بشأن صدور امر استقدام قضائي لكل من سرمد خميس الخنجر واحمد ملا طلال على خلفية أستلام ثلاثة ملايين دولار من اموال الضرائب المسروقة.

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