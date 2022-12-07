اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق دوري شباب الممتاز

2022/12/07 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موعد انطلاق دوري شباب الممتاز.

وقال عُضو لجنة المسابقات علي عبيس، إن "لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ حددت 5/ كانون الثاني المُقبل موعداً لانطلاقِ دوري شباب الممتاز 2022/2023".

وأضاف، أنه "تمّ تحديدُ موعد انطلاق دوري الشبابِ لأنديةِ الممتاز في الخامس من الشهر المقبل بعد الاتفاقِ مع المكتب التنفيذيّ لاتحادِ الكرة بهذا الصدد".

وأكد عبيس بحسب البيان الى أن "انطلاقُ الدوري بهذا الموعد من أجل فسح المجالِ أمام الأنديةِ من أجل الإعدادِ المناسب للمُشاركةِ في هذا الدوري لتلك الفئةِ والتي تعدُّ من أهم الأسسِ التي يرتكزُ عليها مستقبلُ الكرة العراقيّة".

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