العراق: ملتزمون بعدم السماح لأي تنظيم بمهاجمة دول الجوار

2022/12/07 | 14:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين،

الأربعاء، على التزام بلاده بعدم

السماح لأي تنظيم باستخدام أراضيها

للهجوم على دول الجوار.

حديث الوزير العراقي جاء في رده على

سؤال يتعلق بالتدخلات الخارجية، وذلك

خل

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