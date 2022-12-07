اعتقال 16 متهماً بتجارة المخدرات في سبعِ محافظات

2022/12/07 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، اعتقال 16 متهماً بتجارة المخدرات بمناطق متفرقة في سبع محافظات.

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