عقب الفشل في التأهل.. هازار ينهي مشواره مع المنتخب البلجيكي

2022/12/07 | 14:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر النجم البلجيكي، إدين هازار، أن يضع حدا لمسيرته مع المنتخب الوطني عقب الفشل في التأهل الى ثمن نهائي مونديال قطر، وذلك وفق ما أعلن، الأربعاء، في حسابه على إنستغرام.

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