توجه حكومي لإنشاء مطار جديد في بغداد

2022/12/07 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن التوجه لإنشاء مطار جديد في العاصمة، فيما أكدت تخصيص أموال ضمن الموازنة لتأهيل مطار بغداد الدولي.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحافظة ملتزمة بتطوير كل ما يتعلق بمطار بغداد الدولي كونه المنفذ الوحيد للعاصمة مع دول العالم"، مبيناً، أن "مطار بغداد يعد من أهم المنافذ في العراق".

وأوضح، أن "المطار يمتلك الآن 3 صالات"، مشيراً إلى أن "الصالة الرابعة لم تنشأ منذ افتتاحه وهناك مساعٍ لإعادة التصاميم واتمام القاعة الرابعة".

وأعرب عن أمله "بإنشاء مطار جديد، خاصة أن مطار بغداد الحالي أصبح قديماً ولا يواكب التطوارات التي يشهدها العالم".

وأضاف، "هناك نية حقيقية لإنشاء مطار جديد يليق بالعاصمة بغداد"، مؤكداً، أن "المحافظة خصصت اموالاً ضمن الموازنة لتأهيل مطار بغداد الدولي".

وافتتحت سلطة الطيران المدني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، صالتي سامراء ونينوى في مطار بغداد الدولي، بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

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