البنك المركزي وصندوق النقد الدولي يبحثان التعاون الثنائي

2022/12/07 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، مع بعثة صندوق النقد الدولي اوجه التعاون الثنائي وتطويره.

وذكر المكتب الاعلامي للبنك المركزي في بيان ، ان "محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، استقبل وزيرة المالية طيف سامي وبعثة صندوق النقد الدولي التي تزور العاصمة بغداد حالياً".

واضاف، انه "جرى خلال اللقاء بحث تحديات السياسات الرئيسية وأوجه التعاون الثنائي وتطويره بما يصب في خدمة القطاع المصرفي والاقتصادي في العراق فضلاً عن تعزيز الاستقرار المالي".

يذكر أن البنك المركزي العراقي يستضيف يومي الاربعاء والخميس اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي في العاصمة بغداد بمشاركة وزارة المالية وممثلي وزارات التخطيط والكهرباء والعمل والموارد المائية والبيئة.

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