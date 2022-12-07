دواء روسي لعلاج الخرف جاهز للاختبارات السريرية

2022/12/07 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى علماء معهد الكيمياء الحيوية العضوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية مراحل الاختبار قبل السريري لدواء جديد لعلاج الخرف.ووفقا للباحثين، يتميز هذا الدواء الذي أطلق عليه اسم “كوغنيران” عن الأدوية المستخدمة حاليا، بكونه يعتمد على أسس جديدة.هذا الدواء يحتوي على جزيء ببتيد صغير، وهو أحد مكونات البروتين البشري Lynx1 الذي يحفز النهايات العصبية في …

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