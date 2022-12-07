«أبل» تتيح امتيازات جديدة للمطورين عبر متجرها

2022/12/07 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم «أبل» إعطاء مزيد من الحرية للمطورين في تحديد الأسعار عبر متجرها للتطبيق «آب ستور»، في إطار مساعي المجموعة الأمريكية العملاقة لامتصاص النقمة إثر اتهامها من جانب شركات وسلطات باستغلال موقعها المهيمن في سوق التطبيقات المحمولة.وسيتمكن مطورو التطبيقات من طرح منتجاتهم بأسعار تبدأ بـ0.29 دولار (بدلاً من 0.49 دولار للاشتراكات و0.99 دولار لشراء تطبيق)، …

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