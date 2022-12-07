ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي

2022/12/07 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن ترشحه لانتخابات 2024 من القضاء، معتبراً أن قرار إدانة شركته العائلية باحتيال مالي وضريبي يندرج في إطار «حملة اضطهاد» ضده، وسيقدم طلب استئناف للحكم.وفي بيان حمل عنوان «حملة اضطهاد»، قال ترامب إن النظام القضائي «كان يفحص ملايين الصفحات من الوثائق لسنوات عديدة بينما وصلت جرائم القتل …

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