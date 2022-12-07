2022/12/07 | 14:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zBUBobk41ng

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس المركز العراقي للدراسات: الحكومة تركز على التكامل الاقتصادي إقليميا ودوليا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس المركز العراقي للدراسات: الحكومة تركز على التكامل الاقتصادي إقليميا ودوليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).