الأردن ومصر والعراق تبحث في عمّان آلية التكامل الإستراتيجي

2022/12/07 | 15:03 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري والعراق فؤاد حسين استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهودهم لحل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية، وبما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.

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